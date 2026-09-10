Российские военные нанесли удар по объекту логистического транспорта ВСУ

Российские военные нанесли удар по объекту логистического транспорта Вооруженных сил Украины в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что для поражения цели применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-4 Сикер».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ведут боевые действия в Харьковской области на великобурлукском направлении. В районе Ольховатки продолжаются столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины.

По данным российских силовых структур, авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям живой силы противника. В операции участвуют бойцы группировки войск «Север».

Ранее российские подразделения сообщили об освобождении села Озерное под Ольховаткой. По информации источника, после этого продолжились боевые действия в районе населенного пункта.

Также российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — Долгенькое и Березники.

Действия в районе Ольховатки входят в более широкую цепь боевых операций по зачистке крупной группировки противника численностью около 1,7 тысячи боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.