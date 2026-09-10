Армия России поразила украинский логистический транспорт в Киеве
Сообщение об ударе появилось на фоне продолжающихся боевых действий в Харьковской области.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские военные нанесли удар по объекту логистического транспорта ВСУ
Российские военные нанесли удар по объекту логистического транспорта Вооруженных сил Украины в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что для поражения цели применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-4 Сикер».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ведут боевые действия в Харьковской области на великобурлукском направлении. В районе Ольховатки продолжаются столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины.
По данным российских силовых структур, авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям живой силы противника. В операции участвуют бойцы группировки войск «Север».
Ранее российские подразделения сообщили об освобождении села Озерное под Ольховаткой. По информации источника, после этого продолжились боевые действия в районе населенного пункта.
Также российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — Долгенькое и Березники.
Действия в районе Ольховатки входят в более широкую цепь боевых операций по зачистке крупной группировки противника численностью около 1,7 тысячи боевиков.
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