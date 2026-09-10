Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в Воронежской области

При падении беспилотника ВСУ на Борисоглебск погибла женщина. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Минувшей ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов над шестью районами и одним городским округом Воронежской области.

В результате атаки, помимо разрушения частного дома, были повреждены остекление техникума, дверь дворца культуры, две линии электропередачи, автобус и легковой автомобиль.

Кроме того, в одном из районов региона получили повреждения два жилых дома, шесть автомобилей и кровля гаража.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО России отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, за ночь были перехвачены и уничтожены 448 БПЛА самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что воздушные цели ликвидировали над рядом российских регионов, включая Калужскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Тульскую области.

Также беспилотники были сбиты над Крымом, Дагестаном, Калмыкией, Краснодарским краем и акваториями Черного и Каспийского морей.

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