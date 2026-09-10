Новые Помпеи? Вулканолог предупредила об угрозе разрушительных селей в США

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Возможен сценарий, схожий с непальской катастрофой.

Чем опасен вулкан Рейнир в США — сценарии катастрофы

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Sbampato

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Вулканолог предупредила об угрозе разрушительных селей в США

Представитель вулканической обсерватории Геологической службы США (USGS) Холли Вайс-Расин заявила, что у вулкана Рейнир в штате Вашингтон сложилась опасная ситуация. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, лахары — это наиболее опасное вулканическое явление в Каскадных горах из-за их разрушительной силы и способности преодолевать десятки километров. Такие потоки представляют собой смесь воды, грязи, камней и обломков. За последние шесть тысяч лет с Рейнира сошло как минимум 11 крупных лахаров, достигших низменности Пьюджет-Саунд, что потенциально может затронуть миллионы человек.

Тревожным фоном для этих предупреждений стало наводнение в Непале 26 августа, которое практически уничтожило туристический район Расува и затронуло около 93 тысяч человек. Погибли по меньшей мере 1056 человек, и сохраняется угроза повторного затопления из-за стихийного озера, образовавшегося после оползня.

Ранее 5-tv.ru писал, что возле вулкана Анак-Кракатау в Индонезии пропали без вести семеро человек, находившихся на борту скоростного катера. Среди пассажиров были журналисты, освещавшие извержение вулкана. По данным поисково-спасательного управления, катер вышел из бухты в городе Карита в понедельник в 14:00 по местному времени. Последний сеанс связи состоялся в 14:42, когда один из корреспондентов передал свое местоположение, после чего связь прервалась. 

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