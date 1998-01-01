Полиция выясняет детали ночной драки в рюмочной Лепса

Столичная полиция выясняет обстоятельства драки, которая произошла в ночь на 18 декабря в баре «Рюмка водки» Григория Лепса в Тверском районе. Как стало известно Пятому каналу, бармен и охранник продолжили распивать алкоголь после закрытия заведения и поругались. Лишить разногласия мирно не получилось — в ход пошли кулаки. Охранник нанес бармену несколько ударов, после чего забрал у него два мобильных телефона и скрылся.

Официанту потребовалась помощь медиков — его госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ранее Пятый канал рассказывал о драке, зачинщиком которой стал Георгий Лепс. Певец набросился на чем-то обидевшего его пассажира столичного аэропорта «Шереметьево».