Во власти зимы: Россию накрыли температурные максимумы

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На Камчатке бушует снежная буря, в Центральной России — крещенские морозы.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3428

Камчатку накрыл мощный циклон. На полуострове — сильный снегопад и ураганный ветер с порывами до 50 метров в секунду. На дорогах — огромные сугробы.

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Пассажирам пришлось самим вызволять из снежного плена маршрутки и толкать их до остановки. Закрыт местный аэропорт. Рейсы не принимают из-за нулевой видимости и обледенения взлетно-посадочной полосы Синоптики прогнозируют новый удар стихии. Закрыты школы и некоторые предприятия. В горах объявлена лавинная опасность, а в прибрежной зоне — штормовое предупреждение. Волны уже достигают 8 метров. В повышенную готовность приведены военные Тихоокеанского флота.

А вот жители Центральной России экстренно утепляются. В Москве, Вологодской, Ярославской, Саратовской областях — почти крещенские морозы. Ночью столбик термометра опустился ниже 20 градусов.

Из-за резких перепадов температур образовался туман. Видимость на дорогах упала. В столице зафиксировано множество мелких аварий. Как говорят метеорологи, такая стужа бывает раз в шесть лет.

В Кирове трубы не выдержали морозов. Там устраняют крупную коммунальную аварию. Без тепла остались четыре детских сада, школа, поликлиника и больше ста жилых домов. В них проживает почти 30 тысяч человек. В социальные объекты завезли обогреватели. Коммунальщики сейчас работают в авральном режиме, однако вернуть тепло обещают лишь к вечеру.

Тема:
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