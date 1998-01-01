Во власти зимы: Россию накрыли температурные максимумы

Камчатку накрыл мощный циклон. На полуострове — сильный снегопад и ураганный ветер с порывами до 50 метров в секунду. На дорогах — огромные сугробы.

Читайте также Синоптики рассказали, когда закончатся морозы

Пассажирам пришлось самим вызволять из снежного плена маршрутки и толкать их до остановки. Закрыт местный аэропорт. Рейсы не принимают из-за нулевой видимости и обледенения взлетно-посадочной полосы Синоптики прогнозируют новый удар стихии. Закрыты школы и некоторые предприятия. В горах объявлена лавинная опасность, а в прибрежной зоне — штормовое предупреждение. Волны уже достигают 8 метров. В повышенную готовность приведены военные Тихоокеанского флота.

А вот жители Центральной России экстренно утепляются. В Москве, Вологодской, Ярославской, Саратовской областях — почти крещенские морозы. Ночью столбик термометра опустился ниже 20 градусов.

Из-за резких перепадов температур образовался туман. Видимость на дорогах упала. В столице зафиксировано множество мелких аварий. Как говорят метеорологи, такая стужа бывает раз в шесть лет.

В Кирове трубы не выдержали морозов. Там устраняют крупную коммунальную аварию. Без тепла остались четыре детских сада, школа, поликлиника и больше ста жилых домов. В них проживает почти 30 тысяч человек. В социальные объекты завезли обогреватели. Коммунальщики сейчас работают в авральном режиме, однако вернуть тепло обещают лишь к вечеру.