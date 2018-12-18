Младшая сестра известной поп-певицы Жанны Фриске Наталья призналась, что прибегла к хирургическому вмешательству в стремлении к идеальным, по ее мнению, стандартам своего тела. Девушка решилась на липосакцию в области живота.

По ее словам, прежде чем согласиться на такую щепетильную для любой дамы операцию, она хорошо изучила соответствующий медицинский рынок услуг, и нашла идеальный для себя вариант, пишет Дни.ру.

Наталья отмечает, что проблемная зона живота в их семье — наследственная.

Тем не менее, теперь Наталья довольна своим внешним видом и продолжает наслаждаться жизнью и выкладывать в соцсети фото с солнечными пейзажами Шри-Ланки.

Instagram @friske_natalia

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Наталья Фриске похудела на 10 килограмм.