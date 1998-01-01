В Екатеринбурге у ветеранов ВОВ украли все сбережения

Уральские полицейские ищут циничных грабителей, которые обокрали ветеранов Великой Отечественной войны. Пятьдесят тысяч рублей Аполлинария и Василий Бабунцевы копили в течение пяти лет. Деньги, признаются, были на похороны.

По словам пенсионерки, злоумышленники забрались в дом, когда она отлучилась. Преступники избили немощного 90-летнего старика и оставили ветеранов вообще без средств к существованию.

Раскрытие преступления взял под личный контроль начальник городского гарнизона полиции.

— Руководством городского управления МВД Екатеринбурга предпринимаются необходимые меры для того, чтобы эта кража не осталась безнаказанной, — сообщил Пятому каналу глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме того, ио начальника ГУ МВД по Свердловской области, генерал-майор Петр Кривегин дал поручение активизировать работу по раскрытию аналогичных преступлений в отношении пожилых людей по всей области.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Петербурге арестован мошенник, похитивший у ветерана два миллиона рублей.