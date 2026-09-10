В Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 10 лет снизились в 8,5 раза

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу Москвы, за последние 10 лет снизилось в 8,5 раза. Об этом сообщила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева на международной конференции «Умные и устойчивые города».

«Москва — крупнейший северный мегаполис мира, он находится на передней линии экологических вызовов. Поэтому все наши решения опираются на науку, объективные данные и систему моделирования — мы стараемся улавливать проблемы на самых ранних этапах, работая со слабыми сигналами. И конечно, в центре нашего внимания — социальный запрос горожан на благоприятную экологическую обстановку и комфорт. <…>

Экологическая политика Москвы строится на четырех принципах: научной обоснованности, вовлечении граждан, предупреждении и выявлении проблем на ранней стадии, объективном мониторинге. Мы видим результат в цифрах: за последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 8,5 раза», — высказалась Юлия Урожаева.

Как рассказала Урожаева, в Москве начали сканировать деревья с помощью специального оборудования LIDAR. Оно позволяет быстро определить высоту и другие параметры растений. В 2025 году таким способом изучили более 2,8 тысячи гектаров зеленых территорий. Высоту дерева можно определить с точностью до 1–3 сантиметров. Собранные данные помогают понять, как будут меняться парки и другие зеленые зоны в будущем.

Для борьбы с цветением воды в городских водоемах используют плавучие модули с растениями и специальными материалами, которые поглощают лишние вещества из воды. Благодаря этому количество сине-зеленых водорослей удалось снизить в 2,5–3 раза. При этом не приходится использовать химикаты или очищать водоемы механическим способом.

Ученые также ищут животных, которые давно не встречались в Москве. Для этого специалисты исследуют следы ДНК, которые животные оставляют в окружающей среде. Такой метод уже помог обнаружить на зеленых территориях виды, которые не фиксировали почти 100 лет.

Отдельное внимание город уделяет деревьям. В 2024 году в Москве приняли закон, который позволяет учитывать пользу разных растений для города. Одни деревья помогают охлаждать улицы в жару, другие снижают уровень шума, третьи задерживают вредные вещества из воздуха.

Контролировать стараются и строительные отходы. С помощью спутниковой навигации город отслеживает маршруты грузовиков и может заметить, если мусор выгружают в неположенном месте. Также проверяется, соответствует ли фактический объем вывезенных отходов данным в разрешительных документах.

Международная конференция «Умные и устойчивые города» проходит с 9 по 12 сентября. В ней участвуют ученые более чем из 25 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых зонах отдыха у воды в столице. В четырех из них оборудовали бассейны: на Головинских, Гольяновском и Черневском прудах, а также в зоне отдыха «Заречье» на Десне в ТиНАО.

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