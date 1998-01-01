Парламент Украины обязал УПЦ сменить название

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Теперь Украинской православной церкви необходимо указывать в наименовании принадлежность к российскому патриархату.

Фото: www.globallookpress.com

Украинский парламент обязал Украинскую православную церковь (УПЦ) сменить ее каноническое название. Соответствующий законопроект был принят в четверг, 20 декабря.

За реализацию поправок к закону «О свободе совести и религиозных организациях» проголосовали 240 парламентариев. Минимальный порог, необходимый для принятия проекта — 226 голосов.

Согласно законопректу, УПЦ теперь обязана сменить название, добавив в него указание на принадлежность к Московскому патриархату. По словам спикера Верховной рады Андрея Парубий, «церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии».

При этом жители Украины выразили свое недовольство этой идеей — люди собрались у стен Рады для проведения акции протеста. Православные украинцы провели молебен, в надежде, что это поможет депутатам не принимать антицерковные законы.

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