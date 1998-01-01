В день работника органов безопасности 20 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что российские спецслужбы являются важнейшей опорой страны, прежде всего, в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

— Отечественные спецслужбы, и так было всегда, — это важнейшая опора нашего государства, — сказал Путин, выступая на торжественном концерте, посвященном Дню работника органов безопасности РФ, в Большом Кремлевском дворце.

— Вы выполняете множество серьезных задач и ключевая из них — это борьба с международным терроризмом, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что безопасность страны испытывается на прочность, растет активность зарубежных спецслужб.

— Все это предъявляет повышенные требования к органам контрразведки, необходимо закрыть доступ к секретной информации военно-политической, экономических тем, — сказал президент.

Он также выразил уверенность в том, что необходимо оградить молодежь от экстремистов, не допускать религиозной вражды и провокаций.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин в интервью тяжелобольной девушке Регине признался, что мечтал стать разведчиком.