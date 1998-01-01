МИД Турции: Анкара не предлагала Вашингтону изучить российские С-400

МИД Турции опровергло информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после приобретения их у Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

— С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО и таким образом, чтобы не причинить ущерба истребителем F-35 и не раскрыть связанную с ними чувствительную информацию, — цитирует агентство представителя турецкого МИД.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по информации американских СМИ, Турция предлагала США изучить российские зенитно-ракетные комплексы, надеясь таким образом разрешить конфликт с Америкой из-за этой закупки.