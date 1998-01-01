Лучший! — FIFA назвала точное количество человек, посмотревших матчи ЧМ-2018

, 13:27 68

Матчи российского мундиаля увидело более половины населения планеты.

Фото: www.globallookpress.com

Матчи чемпионата мира по футболу в России посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек. Это более половины населения планеты в возрасте от четырех лет. Эти данные обнародовала сегодня Международная федерация футбола.

В релизе FIFA говорится, что за каждым из 64 матчей вживую следил в среднем 191 миллион человек. Хотя бы одну минуту матчей ЧМ увидели 3,2 миллиарда человек.

Больше всего просмотров собрал финал мундиаля. За развязкой главного турнира сезона наблюдали 1,12 миллиарда человек по всему миру, 884 миллиона смотрели матч по телевизору, а 231 миллион — на цифровых платформах и в общественных местах.

 — Эти цифры действительно подтверждают, что ЧМ-2018 в России был лучшим в истории, — заявили в FIFA.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назвал чемпионат мира по футболу — одним из двух главных событий уходящего года. Вторым стали выборы главы государства.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:11
В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500
19:55
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в 2019 году
19:42
Александр Беглов: за проблему обманутых дольщиков мы возьмемся жестко
19:26
Романтика революции по-французски: «желтые жилеты» вальсируют под Эдит Пиаф
19:07
Пользователи высмеяли воевавшего в ВСУ Пашинина за слезы посреди улицы
18:59
Сирийские беженцы возвращаются на родину через гуманитарный коридор
18:46
Лукашенко объяснил появление «бабла», «мерседесов» и «телок»
18:33
На чемпионате РФ по фигурному катанию после короткой программы лидирует Загитова
18:19
Беглов лично встретился с активисткой обманутых дольщиков Андреевой
18:05
Приморские леопарды сделали несколько «селфи»
17:55
МИД РФ рассказал о результатах вскрытия россиянина, погибшего в колонии Львова
17:43
Неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8 в Мали
17:37
В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски»
17:31
Павел Прилучный с женой продают свою новую квартиру
17:22
Россиянина Александра Винника госпитализировали в тюремный госпиталь в Греции
17:11
Непокорные каталонцы вновь крушат улицы Барселоны, требуя независимости — видео
17:09
Убийство мужчины в кафе Черкесска попало на видео
17:02
Видео: «свадебный кортеж» в Сочи перекрыл движение ради дрифта
16:49
Самарцы расправились с жуткой статуей свиньи — видео
16:47
Фанаты Пугачевой за несколько часов раскупили билеты на юбилейный концерт

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

6 декабря

«Человек года» — Черчесов получил премию международной ассоциации

5 декабря

Названы лучшие спортсмены 2018 года в России

4 декабря

Черчесов стал «гордостью России» по версии Минспорта

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество