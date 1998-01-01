Матчи чемпионата мира по футболу в России посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек. Это более половины населения планеты в возрасте от четырех лет. Эти данные обнародовала сегодня Международная федерация футбола.

В релизе FIFA говорится, что за каждым из 64 матчей вживую следил в среднем 191 миллион человек. Хотя бы одну минуту матчей ЧМ увидели 3,2 миллиарда человек.

Больше всего просмотров собрал финал мундиаля. За развязкой главного турнира сезона наблюдали 1,12 миллиарда человек по всему миру, 884 миллиона смотрели матч по телевизору, а 231 миллион — на цифровых платформах и в общественных местах.

— Эти цифры действительно подтверждают, что ЧМ-2018 в России был лучшим в истории, — заявили в FIFA.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назвал чемпионат мира по футболу — одним из двух главных событий уходящего года. Вторым стали выборы главы государства.