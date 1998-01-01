В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН отклонить резолюцию России по ДРСМД

В нижней палате Российского парламента назвали поощрением напряженности в мире решение Генеральной ассамблеи ООН отклонить российскую резолюцию по Договору о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Россия предложила резолюцию в связи с заявлением Дональда Трампа о выходе из Договора. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что непринятие резолюции
Россия предложила резолюцию по Договору РСМД в пятницу, 21 декабря. За принятие документа выступили 46 государств, 78 воздержались.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в ООН приняли спорную резолюцию, выдвинутую Украиной о «милитаризации» Крыма.