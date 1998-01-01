В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН отклонить резолюцию России по ДРСМД

В нижней палате Российского парламента назвали поощрением напряженности в мире решение Генеральной ассамблеи ООН отклонить российскую резолюцию по Договору о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Россия предложила резолюцию в связи с заявлением Дональда Трампа о выходе из Договора. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что непринятие резолюции «вызывает сожаление, поскольку такая организация, как Генассамблея ООН, призвана обеспечивать стабильность» . По мнению Швыткина, отклонение российской инициативы по Договору РСМД может повлечь за собой нарастание напряженности во всем мире.

Россия предложила резолюцию по Договору РСМД в пятницу, 21 декабря. За принятие документа выступили 46 государств, 78 воздержались.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в ООН приняли спорную резолюцию, выдвинутую Украиной о «милитаризации» Крыма.