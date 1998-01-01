Первая «Ласточка» отправилась из Санкт-Петербурга в Сортавала

Первый комфортабельный электропоезд «Ласточка» отправился рано утром в субботу, 22 декабря из Санкт-Петербурга в Карелию. Состав будет ходить ежедневно из Северной столицы в Сортавала, а по выходным дням — дальше, до поселка Маткаселькя, где находится национальный парк «Рускеала». Время в пути — всего пять часов.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, новый маршрут будет способствовать развитию туризма — путешественники смогут посетить всемирно известные туристические «жемчужины» Южной Карелии — горный парк «Рускеала», водопад «Белые мосты», остров Валаам и другие.

Железнодорожники подчеркивают, что особое внимание в «Ласточке» уделяется созданию комфортных условий проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал об уникальной мраморной пещере Рускеала и других природных достопримечательностях Карелии.