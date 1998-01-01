В Москве в ближайшие часы температура воздуха поднимется до минус двух градусов мороза. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К слову, утром было минус семь градусов мороза.

По словам синоптика, в столице в субботу, 22 декабря, наступит «еврозима», потеплеет до комфортных значений и будет мягкий климат и сугробы, как в середине января. Именно почти тридцатисантиметровая высота снежного покрова, как сейчас в Москве и Московской области, полностью соответствуют посленовогодним значениям.

В то же время МЧС предупреждает жителей столицы о снежных и холодных выходных. 22 и 23 декабря в городе ожидается ухудшение погодных условий. На российскую столицу обрушится метель, местами прогнозируется гололедица. Уже сейчас в аэропортах Москвы задержано более 40 рейсов.

Как сообщал ранее Пятый канал, снег в столицу пришел на долго. Новый год москвичи точно встретят с хорошим снежным покровом, как обещали в Гидрометцентре.