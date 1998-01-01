«Еврозима и сугробы» — погода в Москве в рамках климатической нормы января

, 12:48 484

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец успокоил жителей столицы мягким климатом и пообещал потепление.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @ Евгений Тишковец

В Москве в ближайшие часы температура воздуха поднимется до минус двух градусов мороза. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К слову, утром было минус семь градусов мороза.

По словам синоптика, в столице в субботу, 22 декабря, наступит «еврозима», потеплеет до комфортных значений и будет мягкий климат и сугробы, как в середине января. Именно почти тридцатисантиметровая высота снежного покрова, как сейчас в Москве и Московской области, полностью соответствуют посленовогодним значениям.

В то же время МЧС предупреждает жителей столицы о снежных и холодных выходных. 22 и 23 декабря в городе ожидается ухудшение погодных условий. На российскую столицу обрушится метель, местами прогнозируется гололедица. Уже сейчас в аэропортах Москвы задержано более 40 рейсов.

Как сообщал ранее Пятый канал, снег в столицу пришел на долго. Новый год москвичи точно встретят с хорошим снежным покровом, как обещали в Гидрометцентре.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:47
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
18:20
Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции
18:00
Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга
17:57
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
17:40
Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо
17:25
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск
17:01
На Брянщине чиновники поделили бесплатные путевки в Турцию между своими детьми
16:42
Солист «Бумбокса» назвал Россию страной, высосанной инопланетянами
16:27
Эксперт: «Нафтогаз» не инвестирует в свое развитие, но жалуется на проблемы
16:11
Оказалась не нужна: Ротару не будет выступать на Украине на корпоративах
16:08
Первое видео с места пожара в шахте Соликамска, где заблокированы девять человек
16:03
Физик-теоретик Псахье внезапно скончался на награждении школьников в Томске
15:49
Шансы найти живыми рабочих в шахте Соликамска минимальны
15:37
В России завершили подключение регионов к «цифре»
15:06
В МИД РФ разочарованы решением Генассамблеи ООН отклонить резолюцию по РСМД
14:53
Список заблокированных из-за пожара в шахте Соликамска горняков
14:52
Астероид-бегемот приблизился к Земле на минимальное за 400 лет расстояние
14:37
Сын Дмитрия Нагиева показал фото своей девушки
14:21
Президент поздравил с юбилеем театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
14:05
Стала известна предварительная причина пожара на руднике в Соликамске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама