Первые пассажиры, которые отправились рано утром в субботу, 22 декабря, из Санкт-Петербурга в Карелию на новом комфортабельном и скоростном электропоезде «Ласточка» рассказали Пятому каналу о своих впечатлениях.

— Это прекрасно, что у нас открылось такое направление. Это здорово, что можно проехать с животными. Ценообразование компании очень радует, потому что за вполне себе реальные деньги теперь можно путешествовать. Здорово, что в проекте с «Рускеалой» этот проект запущен, — рассказывает одна из пассажирок.

Девушка добавила, что раньше путешествие на машине у них занимало боле шести часов, а теперь с комфортом можно добраться за существенно меньшее время.

Для некоторых из первых пассажиров, поездка на «Ласточке» стала поводом, чтобы открыть для себя такое направление, как Карелия и впервые там побывать.

Состав будет ходить ежедневно из Северной столицы в Сортавала, а по выходным дням — дальше, до поселка Маткаселькя, где находится национальный парк «Рускеала». Время в пути — от четырех до пяти часов.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, новый маршрут будет способствовать развитию туризма — путешественники смогут посетить всемирно известные туристические «жемчужины» Южной Карелии — горный парк «Рускеала», водопад «Белые мосты», остров Валаам и другие.

Железнодорожники подчеркивают, что особое внимание в «Ласточке» уделяется созданию комфортных условий проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

Также для пассажиров предусмотрены туалеты, климат-контроль, куллеры с питьевой водой, свежая пресса, возможность зарядить телефон и бесплатный Wi-Fi. Также предусмотрена гибкая система ценообразования при покупке билетов.