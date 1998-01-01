Первые пассажиры, которые отправились рано утром в субботу, 22 декабря, из Санкт-Петербурга в Карелию на новом комфортабельном и скоростном электропоезде «Ласточка» рассказали Пятому каналу о своих впечатлениях.
— Это прекрасно, что у нас открылось такое направление. Это здорово, что можно проехать с животными. Ценообразование компании очень радует, потому что за вполне себе реальные деньги теперь можно путешествовать. Здорово, что в проекте с «Рускеалой» этот проект запущен, — рассказывает одна из пассажирок.
Девушка добавила, что раньше путешествие на машине у них занимало боле шести часов, а теперь с комфортом можно добраться за существенно меньшее время.
Для некоторых из первых пассажиров, поездка на «Ласточке» стала поводом, чтобы открыть для себя такое направление, как Карелия и впервые там побывать.
Также для пассажиров предусмотрены туалеты, климат-контроль, куллеры с питьевой водой, свежая пресса, возможность зарядить телефон и бесплатный Wi-Fi. Также предусмотрена гибкая система ценообразования при покупке билетов.