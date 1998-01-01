«Wi-Fi есть и с животными можно!» — первые впечатления пассажиров «Ласточки»

, 21:31 Видео 355

В направлении Санкт-Петербург — Сортавала теперь ежедневно курсирует комфортабельный скоростной электропоезд.

Фото, видео: Пятый канал

Первые пассажиры, которые отправились рано утром в субботу, 22 декабря, из Санкт-Петербурга в Карелию на новом комфортабельном и скоростном электропоезде «Ласточка» рассказали Пятому каналу о своих впечатлениях.

— Это прекрасно, что у нас открылось такое направление. Это здорово, что можно проехать с животными. Ценообразование компании очень радует, потому что за вполне себе реальные деньги теперь можно путешествовать. Здорово, что в проекте с «Рускеалой» этот проект запущен, — рассказывает одна из пассажирок.

Девушка добавила, что раньше путешествие на машине у них занимало боле шести часов, а теперь с комфортом можно добраться за существенно меньшее время.

Для некоторых из первых пассажиров, поездка на «Ласточке» стала поводом, чтобы открыть для себя такое направление, как Карелия и впервые там побывать.

Состав будет ходить ежедневно из Северной столицы в Сортавала, а по выходным дням — дальше, до поселка Маткаселькя, где находится национальный парк «Рускеала». Время в пути — от четырех до пяти часов.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, новый маршрут будет способствовать развитию туризма — путешественники смогут посетить всемирно известные туристические «жемчужины» Южной Карелии — горный парк «Рускеала», водопад «Белые мосты», остров Валаам и другие.

Железнодорожники подчеркивают, что особое внимание в «Ласточке» уделяется созданию комфортных условий проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

Также для пассажиров предусмотрены туалеты, климат-контроль, куллеры с питьевой водой, свежая пресса, возможность зарядить телефон и бесплатный Wi-Fi. Также предусмотрена гибкая система ценообразования при покупке билетов.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:45
Карелия стала еще ближе: Курортное направление шагнуло на новый уровень
23:26
Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку из-за спора с Трампом
22:51
Представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска
22:39
Определились победители Всероссийской спортивной акции «Уличный красава»
22:20
«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой
21:57
«Убивали своими руками»: Анита Цой винит себя в тяжелой болезни матери
21:31
«Wi-Fi есть и с животными можно!» — первые впечатления пассажиров «Ласточки»
20:59
Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео
20:33
Актриса сериала «Две судьбы-2» госпитализирована с серьезным переломом в Москве
20:14
Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи
20:00
Министр просвещения возвращает в школы наставничество
19:34
Видео: Хабиб Нурмагомедов раздал автографы юным дзюдоистам
19:17
Как правильно загадать желание: психолог о ключевых секретах их исполнения
19:10
День зимнего солнцестояния: под песни друидов пять тысяч человек встретили утро в Стоунхендже
18:47
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
18:20
Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции
18:00
Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга
17:57
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
17:40
Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо
17:25
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22 дек

Первая «Ласточка» отправилась из Санкт-Петербурга в Сортавала

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама