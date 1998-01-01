Полицейские наткнулись на цистерну с человеческими скелетами в Одессе

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Бочка была закопана в землю рядом с частным домом.

Фото: www.globallookpress.com

Полицейские обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами, закопанную рядом с частным домом в Одессе. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации УНН, изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство». Однако судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти и направили скелеты на дополнительную экспертизу. Пол умерших пока установить не удалось.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во время уборки подвального помещения медики онкологического центра имени Блохина в Москве нашли останки тел больных.

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