Туктамышеву поверг в шок чемпионат России по фигурному катанию

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, пропускающая Чемпионат России по фигурному катанию из-за болезни, прокомментировала результаты турнира. Я просто в шоке.

— Что произошло сегодня на чемпионате России? Это просто феноменально, — написала на английском Елизавета.

