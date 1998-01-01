Туктамышеву поверг в шок чемпионат России по фигурному катанию

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, пропускающая Чемпионат России по фигурному катанию из-за болезни, прокомментировала результаты турнира. Я просто в шоке.

— Что произошло сегодня на чемпионате России? Это просто феноменально, — написала на английском Елизавета.

I'm just in shock. What is happened at the Russian championship today? it's just phenomenal… — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 22 декабря 2018 г.

Спортсменка заявила, что шокирована итогами соревнований, в которых весь пьедестал заняли юниорки. Золото взяла 14-летняя Анна Щербакова, серебро — ее ровесница Александра Трусова, третье место — Алена Косторная. Бесспорные фаворитки чемпионата — Алина Загитова и Евгения Медведева — выступили неудачно и заняли пятое и седьмое места.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Туктамышева отметила день рождения в больнице.