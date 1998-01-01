Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с 85-летием. Текст поздравительного послания опубликована на сайте Кремля.

В сообщении глава государства выразил уверенность в развитии отношений между странами на благо японского и российского народов и в интересах стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин также поздравил Акихито с наступающим Новым годом и пожелал императору, его семье и подданным доброго здоровья и благополучия.

23 декабря японскому монарху исполнилось 85 лет. Этот день в азиатском государстве отмечается как национальный праздник и является выходным днем.

Ранее Пятый канал рассказывал о календарях с Владимиром Путиным, которые в Японии обошли по популярности многих японских знаменитостей.