Кадры из сгоревшей палаты в больнице Новосибирска, где погиб пациент

В одной из больниц города Новосибирска 23 декабря произошел пожар. В палате загорелась мебель и больничные принадлежности, в огне погиб один пациент. На данный момент огонь потушен, сотрудники экстренных служб проникли к месту возгорания. Со слов работников больницы стало известно, что больной, лежавший в несчастливой палате, не отказывал себе в удовольствии покурить прямо в постели.

Сотрудники МЧС экстренно эвакуировали из здания 52 человека, в том числе 12 маломобильных больных. По информации, поступившей в ТАСС от источника в экстренных службах, настоящей причиной пожара мог стать поджог. В палате находился пациент, страдающий от терминальной стадии рака и таким образом он совершил суицид. Личность погибшего и обстоятельства уточняются.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места пожара на шахте в Соликамске.