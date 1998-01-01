Первое видео с места пожара в шахте Соликамска, где заблокированы девять человек

, 16:08 Видео 790

Шансы на спасение рабочих тают с каждым часом.

Фото, видео: YouTube @Roman Dusenko

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 8

Спасательная операция в шахте «Тверь» в Соликамске продолжается уже несколько часов. Как заявил Пятому каналу руководитель компании-подрядчика, шансов найти рабочих живыми минимальны.

Известно, что «Самоспасатели» рассчитаны всего на час. Девять человек, которых не удалось вытащить сразу на поверхность после начала возгорания, находятся в нескольких метрах от очага. Ранее сообщалось, что на глубине более 360 метров на площади 90-100 квадратных метров загорелся потолочный проход.

Спасатели продолжают пробиваться к рабочим. По последним данным, согласно показаниям датчиков температура, где находятся рабочие достигает не менее 47 градусов тепла. 

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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