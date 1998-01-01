Марк Богатырев на весь мир признался в любви к Татьяне Арнтгольц

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев публично признался в любви к актрисе Татьяне Арнтгольц. Пара встречается уже около года, однако до этого они старались не афишировать свои отношения.

И вот в день своего 34-летия 22 декабря Богатырев опубликовал в Instagram запись:

— Это был потрясающий год! Спасибо всем, кто был рядом, спасибо Богу, что встретил тебя, моя Татьяна — моя любовь, — написал он.

Instagram @marchi25

Ранее Пятый канал рассказывал, как Арнтгольц и Богатырев пришли на премьеру фильма «Елки Последние» в московском кинотеатре «Октябрь», где обнимались, не стесняясь фотографов.

36-летняя актриса несколько лет была замужем за режиссером Иваном Жидковым, у них подрастает общая дочь Маша.