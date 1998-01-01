Тимати и Шишкова на время воссоединились в канун Нового года

, 7:19 Фото 52

Родители четырехлетней Алисы, которая живет с бабушкой, вместе приехали поздравить девочку с наступающим праздником.

Фото: Instagram @timatiofficial

Тимати и Алена Шишкова, расставшиеся вскоре после рождения дочери, сохранили дружеские отношения и воспитывают девочку вместе. Пара, как уже бывало прежде, на время воссоединилась, чтобы поздравить ребенка с Новым годом. Четырехлетняя Алиса живет с бабушкой — мамой Тимати — Симоной Юнусовной. В ее доме и собралась накануне праздника вся семья под новогодней елкой.

instagram @ missalena.92

Совместные фотографии выложила на своей странице в Instagram Алена Шишкова, сопроводив их лаконичной подписью: «С наступающим»

— Какие милые фото. Как хорошо, что родители остались в хороших отношениях.

— Счастье — быть вместе с родными! Семья!

— Такие теплые семейные фотографии.

— Искренне, уютно и так по-домашнему.

— Даже самый тупой на свете понимает, что вы вместе должны быть, — комментируют фото подписчики.

Ранее Пятый канал рассказывал, что семейное фото Тимати побило рекорд по количеству лайков в российском Instagram — более 700 тысяч восторженных отзывов всего за 12 часов.

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