Президент России Владимир Путин рассказал, что прекрасно знает, что такое рэп, отвечая на вопрос об отмене концертов хип-хоп исполнителей. Представители этого музыкального течения есть и в числе его доверенных лиц. Один из них — популярный исполнитель Тимати. По словам гослидера, артист зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

— Тимати, весь расписанный такой, замечательный человек и артист прекрасный, — сказал президент.

Тимати (Тимур Юнусов) родился 15 августа 1983 года в Москве. Рэпер получил широкую известность после участия в музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд-4». Спустя два года после участия в проекте, Тимати выпустил первый сольный альбом «Black Star»

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.