Волочкова опубликовала тизер своего клипа на песню «Мне нравится»

Запевшая внезапно со сцены балерина Анастасия Волочкова, которая обещала уже в выходные представить клип на песню из фильма «Ирония судьбы», опубликовала в своем Instagram лишь тизер. Поклонникам артистки придется продолжать «следить за новостями».

— Совсем скоро вы сможете увидеть мой новый клип на песню «Мне нравится, что вы больны не мной», на исполнение которой меня благословила Алла Борисовна Пугачева, а пока посмотрите тизер, — написала балерина.

Мнения комментаторов, как водится, разделились на диаметрально противоположные.

— Такая песня хорошая была… Была… Была…

— Бедная Цветаева, услышав это, в гробу бы перевернулась

— Вот это уже хорошо. Давайте в том же духе. Это вам больше к лицу.

— Настя, может правда, снять корону, стать проще. Пение ваше, пением не назовешь, а вот некоторые танцы понравились.

— Клип красивый, да и спела неплохо, че вы все придираетесь? Ну хорошо же! — пишут зрители.

Ранее Пятый канал сообщал, что Волочкова выложила в соцсети видео своего выступления и анонсировала выход клипа на песню «Мне нравится» Микаэла Таривердиева, которую исполняла Алла Пугачева в фильме «Ирония судьбы».