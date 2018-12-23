Жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова поделились с подписчиками Instagram радостью — они с мужем переехали в новый дом. Как сказано в подписи к фотографии, на поиски ушло два года, а затем последовал нервный переезд.
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Помните мой пост про счастливейший день в нашей жизни?))у нас была одна самая большая цель на этот год))и уже не было никакой надежды что она осуществится))🔮и вот в декабре, когда до нового года осталось меньше месяца-наш пазлик сложился)))мы купили дом😭😭😭спустя 2 года поисков и разочарований)))нашли тот самый-именно наш, это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твоё)) Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело 😅впереди куча мелких доделок и видимо теперь бездонная яма: «ооо! это нам надо в дом!»😂 В общем мы очень уставшие и очень счастливые обживаемся на новом месте)))🏡
Не все пользователи разделили радость знаменитых новоселов.
— Вензеля, зеркала, мраморные полы, темнота, ощущение какого бесконечного фойе гостиницы.
— Посмотрела в сторис, где Майя (дочь Джигана и Самойловой — прим. ред.) бегает на втором этаже, там такие перила опасные кованые, в легкую может ребенок выпасть через них.
Instagram @samoylovaoxana
Впрочем, большинство юзеров поддержали чету.
— Вот вам Дедушка Мороз тоже подарок под елку сделал, да такой, что елка в самом подарке! Поздравляю с мечтой, в которой вы есть!
— Какие умнички! Люди, умеющие работать и зарабатывать! Браво!!! С новосельем.
— Такая лестница шикарная! Вообще, ощущение как в сказке.
Где находится дом, и в какую сумму семье обошлась покупка пока неизвестно.
Рэпер Джиган и Самойлова состоят в браке с 2012 года. Сейчас у них трое детей — Ариела, Лея и Майя. Ранее Пятый канал рассказывал о том, какой дом Леонид Агутин подарит Анжелике Варум.