Джиган и Самойлова обзавелись шикарным домом — видео

, 8:30 Видео 429

Рэпер со своей женой переехали на новое место после долгих поисков.

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова поделились с подписчиками Instagram радостью — они с мужем переехали в новый дом. Как сказано в подписи к фотографии, на поиски ушло два года, а затем последовал нервный переезд.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Помните мой пост про счастливейший день в нашей жизни?))у нас была одна самая большая цель на этот год))и уже не было никакой надежды что она осуществится))🔮и вот в декабре, когда до нового года осталось меньше месяца-наш пазлик сложился)))мы купили дом😭😭😭спустя 2 года поисков и разочарований)))нашли тот самый-именно наш, это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твоё)) Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело 😅впереди куча мелких доделок и видимо теперь бездонная яма: «ооо! это нам надо в дом!»😂 В общем мы очень уставшие и очень счастливые обживаемся на новом месте)))🏡

Публикация от  Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Не все пользователи разделили радость знаменитых новоселов.

— Вензеля, зеркала, мраморные полы, темнота, ощущение какого бесконечного фойе гостиницы.

— Посмотрела в сторис, где Майя (дочь Джигана и Самойловой — прим. ред.) бегает на втором этаже, там такие перила опасные кованые, в легкую может ребенок выпасть через них.

Instagram @samoylovaoxana

Впрочем, большинство юзеров поддержали чету.

— Вот вам Дедушка Мороз тоже подарок под елку сделал, да такой, что елка в самом подарке! Поздравляю с мечтой, в которой вы есть!

— Какие умнички! Люди, умеющие работать и зарабатывать! Браво!!! С новосельем.

— Такая лестница шикарная! Вообще, ощущение как в сказке.

Где находится дом, и в какую сумму семье обошлась покупка пока неизвестно. 

Рэпер Джиган и Самойлова состоят в браке с 2012 года. Сейчас у них трое детей — Ариела, Лея и Майя. Ранее Пятый канал рассказывал о том, какой дом Леонид Агутин подарит Анжелике Варум.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

9:35
Четыре человека пострадали при сходе с рельсов вагонов электрички — видео
9:25
Власти США подпортили американцам Рождество
9:15
На Камчатке готовятся встретить сильный циклон
8:55
Посетитель сетевого супермаркета в Великобритании сделал селфи с Терезой Мэй
8:41
«Ни грамма алкоголя»: российские политики рассказали, как встретят Новый год
8:30
Джиган и Самойлова обзавелись шикарным домом — видео
8:22
Google надеются заставить соблюдать законы РФ при помощи огромных штрафов
8:11
Археологи выяснили, как был построен Стоунхендж
7:54
Поедание салатов на протяжении новогодней недели приводит к резкому набору веса
7:45
В Новосибирске самолет совершил экстренную посадку
7:37
Опытный врач рассказала, как избежать похмелья 1 января
7:28
В Алабаме самолет вынужденно приземлился на шоссе — видео
7:19
Тимати и Шишкова на время воссоединились в канун Нового года
7:10
Последняя неделя декабря в России будет снежной и морозной
7:01
День рождения Димы Билана шагает по планете
6:45
Трехлетний малыш сумел выбрался ночью из тайги после гибели отца
6:32
Сирийские дети получили новогодние подарки от юнармейцев — видео
6:19
Волочкова опубликовала тизер своего клипа на песню «Мне нравится»
6:04
В Индонезии растет число пострадавших от цунами — видео
5:47
В Тюмени отменили занятия в школе из-за 30-градусного мороза

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама