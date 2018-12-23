Жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова поделились с подписчиками Instagram радостью — они с мужем переехали в новый дом. Как сказано в подписи к фотографии, на поиски ушло два года, а затем последовал нервный переезд.

Не все пользователи разделили радость знаменитых новоселов.

— Вензеля, зеркала, мраморные полы, темнота, ощущение какого бесконечного фойе гостиницы.

— Посмотрела в сторис, где Майя (дочь Джигана и Самойловой — прим. ред.) бегает на втором этаже, там такие перила опасные кованые, в легкую может ребенок выпасть через них.

Instagram @samoylovaoxana

Впрочем, большинство юзеров поддержали чету.

— Вот вам Дедушка Мороз тоже подарок под елку сделал, да такой, что елка в самом подарке! Поздравляю с мечтой, в которой вы есть!

— Какие умнички! Люди, умеющие работать и зарабатывать! Браво!!! С новосельем.

— Такая лестница шикарная! Вообще, ощущение как в сказке.

Где находится дом, и в какую сумму семье обошлась покупка пока неизвестно.

Рэпер Джиган и Самойлова состоят в браке с 2012 года. Сейчас у них трое детей — Ариела, Лея и Майя. Ранее Пятый канал рассказывал о том, какой дом Леонид Агутин подарит Анжелике Варум.