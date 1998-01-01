Новогодний марафон: Тысячи Дедов Морозов пробежали по центру Петербурга

, 12:44 Репортаж 23

В предновогоднем марафоне приняли участие дедушки Морозы из 42 российских городов и их коллеги из 13 стран мира.

Фото, видео: Пятый канал

В Петербурге тысячи Дедов Морозов и Санта Клаусов собрались на Дворцовой площади, чтобы выяснить, кто лучше не в волшебстве, а в беге. На старт необычного забега вышли участники из 13 стран мира. Но и без подарков не обошлось.

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У Триумфальной арки Генштаба — обязательная разминка. Так начинается любой марафон, но волшебный еще и с зажигательными танцами. В этом году на сайте всероссийского забега зарегистрировались четыре тысячи двести Дедов Морозов. На Дворцовой площади их подбадривали десятки тысяч зрителей.

— Погода прекрасная! Кровушку разогнать, побегать чуть-чуть, зарядиться таким новогодним настроением, — говорит участник забега Евгений Миролюбов.

Селфи на память — в центре Северной Столицы. Дед Мороз Ольга Натахина приехала из Великого Новгорода, чтобы пробежать новогоднюю дистанцию — два километра.

— Первый раз решила попробовать — интересно почувствовать праздник, — говорит Ольга Натахина.

На старте Деды Морозы из 13 стран мира, из 42 российских городов. Был даже аляскинский дедушка — полуобнаженный.

«Они бегут к нам домой» — шутили болельщики, подбадривая марафонцев радостными криками.

Главное в этом новогоднем марафоне — не победа, а участие! Поэтому бежать можно — не спеша, в свое удовольствие. Но только в костюме Деда Мороза или хотя бы в красном головном уборе.

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Праздничный забег проходит в Петербурге третий год подряд. И число волшебников, а значит и подарков, растет с арифметической прогрессией.

— Первый раз мы проводили его в парке «Екатерингоф». Купили 150 костюмов и позвали друзей, кто согласится пробежать. В этом году мы убедились, что бегут всей семьей: бабушки, внуки, дети, братья, сестры, друзья, команды, — рассказал руководитель проекта «Забег Дедов Морозов» Айдар Нуриев.

Дед Мороз из Великого Устюга накануне был заграницей — в гостях у Йоулупукки. Он прилетел из Финляндии на воздушном шаре, чтобы зажечь на Дворцовой площади новогоднюю ель.

Один из ярчайших моментов марафона — уникальный флешмоб в самом сердце Санкт-Петербурга. Остаются буквально считанные секунды до начала — в руках волшебников зажигаются новогодние огни. Это настоящий подарок к юбилею. Чтобы оценить масштаб, надо подняться высоко над землей.

Деды Морозы от всей души желают Пятому — удачи и процветания. Легендарному ленинградскому телевидению — 80 лет.

Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию III Всероссийского забега Дедов Морозов.

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