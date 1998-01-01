Главный обозреватель биатлона в России Дмитрий Губерниев публично парировал обвинения, которые заочно озвучил первый вице-президент IBU и глава чешского союза биатлонистов Иржи Гамзы.

Последний заявил, что во время своих эфиров российский комментатор демонстрирует непрофессионализм.

В свою очередь, Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» обратился к Гамзе и назвал чешских комментаторов «слабенькими».

— Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень <…> Но я рад, что моя популярность в Чехии с точки зрения биатлона напоминает популярность Аллы Пугачевой в ее лучшие годы… — приводит издание слова Губерниева.

Российский обозреватель призвал чеха в следующий раз предъявлять претензии лично и добавил, что виделся с Гамзой всего один раз в жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал об эмоциональной речи Губерниева из австрийского Хохфильцена, где полицейские бесцеремонно нагрянули в лагерь российских биатлонистов.