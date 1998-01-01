Главный обозреватель биатлона в России Дмитрий Губерниев публично парировал обвинения, которые заочно озвучил первый вице-президент IBU и глава чешского союза биатлонистов Иржи Гамзы.
Последний заявил, что во время своих эфиров российский комментатор демонстрирует непрофессионализм.
В свою очередь, Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» обратился к Гамзе и назвал чешских комментаторов «слабенькими».
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Российский обозреватель призвал чеха в следующий раз предъявлять претензии лично и добавил, что виделся с Гамзой всего один раз в жизни.
Ранее Пятый канал рассказывал об эмоциональной речи Губерниева из австрийского Хохфильцена, где полицейские бесцеремонно нагрянули в лагерь российских биатлонистов.