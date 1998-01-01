Певец Влад Топалов сделал супруге подарок на рождение сына

Российский певец Влад Топалов в честь рождения сына преподнес жене песню «Орел или Решка» и клип на нее. Об этом артист рассказал в Instagram.

— Мне кажется, песня — это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца. Я просто хотел выразить всю ту вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть у меня в душе. Выразить музыкой и словами! Все то, что случилось за последнее время, — написал Влад.

Клип смонтирован из домашнего видеоархива Влада Топалова и Регины Тодоренко. В обращении к поклонникам певец написал, что это их маленькая история, которую еще никто не видел и не знает. Также попросил неравнодушных ценить и уважать желание иногда оставаться в тени и не выставлять все напоказ.

Ранее Пятый канал рассказывал, что поклонники набросились на Тодоренко и Топалова из-за «непростительной скрытности».