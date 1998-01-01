Десятки Дедов Морозов поздравили Пятый канал в самом сердце Петербурга

, 0:55 Эксклюзивное видео 55

Многочисленные символы Нового года устроили впечатляющий флешмоб.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Легендарное телевидение 34

В самом сердце Петербурга на Дворцовой площади несколько десятков Дедов Морозов поздравили легендарный Пятый канал с 80-летием, устроив субботним вечером, 22 декабря, впечатляющий флешмоб.

На видеокадрах, снятых сверху при помощи коптера, «дедушки», выстроившись в форму цифры пять, машут свечами, а затем синхронно раскачиваются, создавая красивый визуальный эффект как будто «пятерка» эффектно колышется.

После такого грандиозного поздравления Деды Морозы устроили самый настоящий забег. Стартовав от Дворцовой площади, тысячи человек с бородами в красных одеяниях пробежали по Миллионной улице, развернулись напротив Мраморного дворца и через Аптекарский переулок свернули к Мойке. Завершился двухкилометровый пробег также у арки Главного штаба.

Одна из «Дедов Морозов» — Ольга Натахина — рассказала Пятому каналу, что решила впервые поучаствовать в «новогоднем марафоне для создания праздничного настроения. А 62-летний житель Петербурга Игорь Солдатов признался, что «просто любит бегать».

Из тысяч людей в красных одеяниях особенно выделялись несколько «дедушек» с обнаженными торсами. Один из них рассказал, что прохожие во время забега конечно же на него оборачивались, но ему нисколько не холодно.

Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию III Всероссийского забега Дедов Морозов.

Тема:
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