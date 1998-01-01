В какой стране безопаснее всего инвестировать в криптовалюту в 2019 году

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Если коротко — в ОАЭ ничего не выйдет; в России можно, но осторожно. Полный же список стран с кратким анализом, как там относятся к обороту криптовалюты — в отчете Capital Legal Services. Изучайте.

Фото: globallookpress.com

Если вспомнить тот момент, когда криптовалюта, скажем так, ворвалась в мировую экономику, становится понятно поведение властей некоторых стран. Произошло все внезапно — тогда мало кто из экономистов в правительствах государств был готов к тому, что виртуальные деньги, которые ничем не подкреплены и держаться исключительно на доверии, могут так взлететь. Но это произошло, и одни страны процесс приняли и попытались подстроиться. Другие — предупредили, ограничили и запретили.

Первый биткоин-банкомат в городе Краков, ПольшаПервый биткоин-банкомат в городе Краков, Польша. globallookpress.com

Какая из двух этих моделей экономического поведения была правильной, покажет время. Мы же загадываем не так далеко — через несколько дней 2019-й, и Пятый канал рассказывает, где в мире ближайшие 12 месяцев будет выгоднее и безопаснее всего работать с криптовалютой. А еще — в какой из стран с виртуальными деньгами лучше не работать.

Отчет подготовлен специалистами компании Capital Legal Services, вся информация, опубликованная ниже, не является юридическим заключением, и, если вы все же решите обменять свои накопления на биткоины где-нибудь в Греции, обязательно проконсультируйтесь с профильным юристом.

Каймановы Острова

Заморская территория Великобритании, расположенная в Карибском море, — один из самых популярных в мире офшорных центров. Быть может, именно поэтому ситуацию с развитием криптовалюты там решили отпустить — оборот интернет-денег на Кайманах законом не регламентируется. Простым языком, делай что хочешь, но не нарушай общих законов — о ценных бумагах, о противодействии отмыванию денег, о предоставлении услуг по денежным операциям, об электронном обмене.

Еще один жирный плюс в пользу Островов — специальная экономическая зона Cayman Enterprise City. Компании, которые регистрируются там, освобождаются от уплаты налогов и пошлин.

Мексика

В марте 2018-го там властями правительством страны был принят закон о финансово-технологических компаниях, который с тех пор и регулирует оборот криптовалюты. Вот уже девять месяцев виртуальные деньги в Мексике — это не просто двоичный код в бесконечности блокчейна, а полноценный платежный инструмент, ценность в электронной форме. Но с оговоркой — государство все еще не поддерживает биткоины и прочую подобную валюту, не признает ее законной. Соответственно, все риски, связанные с инвестициями, клиент берет на себя — если что-то сломается или исчезнет, помощи не будет.

Если интересно, можете изучить проект закона на испанском языке, мы же перечислим две самые важные.

  • работать с криптовалютой в Мексике могут лишь уполномоченные организации, имеющие лицензию. Они же устанавливают всевозможные условия, лимиты, размеры комиссий и вознаграждений. Как обычный банк, но с более широкими полномочиями;
  • обо всех операциях, превышающих определенную сумму, финансовые учреждения обязаны сообщать регулятору — борьба с легализацией преступных денег и финансированием терроризма.

Все остальное — нюансы, изучать которые стоит лишь в случае, если вам непременно необходимо работать с криптовалютой именно в Мексике.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

1 января 2017 года Центральный банк ОАЭ запретил любые криптовалютные переводы. И с тех пор ничего не изменилось — оборот виртуальных денег в государстве все еще запрещен. Скорее всего, потому что у них очень много денег не виртуальных…

Германия

Оборот криптовалюты в стране разрешен, но находится под чутким контролем государства. К примеру, организации, которые решили работать с биткоином и ему подобными, должны непременно получить разрешение в Федеральном органе финансового надзора Германии (BaFin). Процесс непростой, но без него в одной из самых развитых стран Евросоюза никак — штрафы, вплоть до тюремного заключения.

Бар "Комната 77" в Берлине, где принимают биткоины в качестве оплатыБар «Комната 77» в Берлине, где принимают биткоины в качестве оплаты. globallookpress.com

Владельцев же криптовалют власти решили не тревожить — оборот виртуальных денег там прост и понятен, ими можно оплатить товар или услугу, а также обменять да евро или доллары. Более того, все эти операции не облагаются налогами, что очень приятно.

Мальта

Местные власти определенно за криптовалюту, и активно поощряют ее использование — как информационно, так и законодательно. За последний год в стране было выпущено огромное количество информационных материалов, в которых доступно разъясняются основные принципы оборота виртуальных денег. Параллельно правительство подготовило и уже реализовало целы блок законов, направленных на узаконивание интернет-денег. Такими темпами в 2020-м биткоин на Мальте станет одной из государственных валют, почему бы и нет.

Гибралтар

Криптовалюту здесь также приняли и создали для ее развития благоприятные, но все же строгие условия. Хочешь работать с виртуальными деньгами — получай лицензию. Она платная — от 10 до 20 тысяч фунтов (0,85 — 1,7 миллиона рублей) в зависимости от сферы деятельности. Нарушителей активно выявляют, штрафуют и закрывают.

Швейцария

Кажется, здесь в перспективу биткоина верят сильнее остальных; страна уже называет себя центром криптовалют и финтех-стартапов. И это вполне обоснованно — виртуальные деньги там с каждым днем внедряются все глубже в экономику. Биткоином и эфиром уже можно оплатить газ, свет и воду. Ими можно рассчитаться в супермаркете, такси и в кинотеатре. Разумеется, есть и контроль — все как долларами и евро: никаких отмывания и финансирования терроризма.

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Россия

У нас появление криптовалюты было воспринято крайне осторожно. Первое наш Минфин виртуальные деньги будто не замечал, чуть позднее — рекомендовал нам быть бдительными, теперь же — начал изучать и принимать. Так, в 2018 году было рассмотрено сразу три законопроекта: о краудфандинге, цифровых финансовых активах (ЦФА) и о поправках в Гражданский Кодекс РФ. Очевидно, виртуальные деньги у нас готовы принять, но как вся эта система будет работать — предсказать сложно. Все только начинается.

Япония, Сингапур, Гонконг

И в Японии, и в Сингапуре, и в Гонконге оборот криптовалюты примерно на одном уровне. Крупных игроков — биржи, банки и прочее — заставляют получать лицензию. Остальным же — можно использовать биткоины повсеместно, не нарушая общие законы — наркотики, преступная деятельность, легализация незаконного дохода и прочее.

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Таиланд

В Таиланде виртуальные деньги решено было взять под государственный контроль — в марте 2018 года были одобрены сразу два крупных указа, которые подробно описывают принцип оборота криптовалюты в стране, а также определяют налог. Из плюсов — почти все банки Таиланда работают с биткоинами. Минус — информацию обо всех операциях финорганизация обязана отправлять в надзорный орган; сейчас этот процесс отчасти оптимизирован, но первое время две из трех транзакций блокировались до получения официального разрешения, ведь каждая операция рассматривалась вручную.

Биткоин-монета, представленная на Asset Management Expo в ТокиоБиткоин-монета, представленная на Asset Management Expo в Токио. globallookpress.com

Резюмируя, поделим вышеперечисленные страны на три категории

  • Япония, Сингапур, Гонконг, Швейцария, Мальта, Каймановы Острова — можно;
  • Таиланд, Россия, Германия, Гибралтар, Мексика — осторожно;
  • ОАЭ — нельзя.

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