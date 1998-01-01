Санкт-Петербург стоит в аномальных пробках

В Санкт-Петербурге вечером 25 декабря наблюдаются аномальные пробки — 9 баллов по шкале «Яндекса» вместо обычных для этого времени суток 5-6. Особенно плотно транспорт, судя по «Яндекс. Картам», двигается в центре. По прогнозу сервиса, для автолюбителей в ближайшее время ситуация на дорогах может усугубиться до 10 баллов.

Наиболее загруженные магистрали сейчас в центре Санкт-Петербурга даже нет смысла перечислять. Перед масштабными праздниками загруженность автодорог, как правило, возрастает и меняется ее распределение по времени суток.

Вторничное настроение петербуржцев передают «Яндекс. Разговорчики».

— Я люблю тебя, Питер! — провозгласил один из пользователей сервиса.

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Ранее Пятый канал сообщил, что пустой бак опасен для автомобиля зимой.