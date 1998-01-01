Появились первые подробности о трагедии в Ульяновске — видео

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Жители дома, где произошло преступление, утверждают, что найденные мертвыми мужчина и женщина были любовниками и при жизни часто ссорились.

Фото, видео: Пятый канал

Появились первые подробности по делу об убийстве четырех человек в Ульяновске. Информацию передали неофициальные источники.

По рассказам жителей дома, где произошло преступление, найденные мертвыми мужчина и женщина были любовниками. Покойная регулярно устраивала скандалы на почве ревности своему возлюбленному. Вероятно, мужчина не выдержал и застрелил свою избранницу, а затем и двух ее дочерей. После расправы он покончил с собой.

В квартире также находился 17-летний юноша, который получил ранение в плечо. Очевидцы утверждают, что молодому человеку удалось сбежать из квартиры. Оказавшись на улице, он направился в ближайший супермаркет, где попросил вызвать скорую и полицию.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Ульяновске обнаружены тела четырех человек, в том числе двух девочек 11 и 15 лет. Трагедия произошла во вторник, 25 декабря.

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