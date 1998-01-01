В Ульяновске найдены убитыми четверо человек

В квартире в Ульяновске найдены тела четырех человек, в том числе двоих детей. Трагедия произошла в Заволжском районе города вечером во вторник, 25 декабря.

О происшествии сообщил местный Следственный комитет. По данным ведомства, обнаружено было четыре тела. Все четверо имеют следы огнестрельных ранений. Жертвами стали 48-летняя женщина, неустановленный мужчина в возрасте около 40 лет и двое детей — девочки 11-и и 15 лет. Известно, что есть еще один пострадавший — 17-летний юноша был доставлен в медучреждение с огнестрельным ранением плеча.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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