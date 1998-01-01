В России запретили строительство на противопожарных полосах

Правительство России подписало документ, запрещающий возводить сооружения на противопожарных и минерализованных полосах в границах населенных пунктов. Информация об этом размещена на сайте Кабмина.

— Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов, — говорится в новых правилах.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в большинстве регионов зафиксированы систематические факты использования противопожарных расстояний и минерализованных полосы под собственные нужды физическими и юридическими лицами. В случае возникновения лесных пожаров это приводит к тяжелым последствиям, так как огонь легко перекидывается с таких участков на дома в населенных пунктах.

Ранее Пятый канал сообщал, что с 20 декабря, в сязи с новогодними праздниками, в России вводится особый противопожарный режим.