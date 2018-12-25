Аниматор в костюме зебры избил девушку в Петербурге

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Пострадавшая уверена, что ей отомстили после разоблачительного сюжета телеканала 78 о кукольной мафии.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге полиция расследует нападение «зебры» на человека. Звучит странно, но в действительности речь может идти о вполне спланированном преступлении. В центре города девушку избил аниматор в полосатом костюме.

— Человек, который на меня напал, был в костюме зебры, у него была снята голова. Он схватил меня за руку, я упала, он мне разбил губу, в попытках сопротивления ободрала себе руки. После чего он ушел, — рассказала Алла Химанен.

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Пострадавшая уверена: ей жестоко отомстили за участие в разоблачительном сюжете журналистов с телеканала 78 о кукольной мафии. На вид милые и безобидные звери, бродят по центральным улицам Петербурга, пристают к прохожим, предлагают сфотографироваться. Цены называют не сразу. А после того, как эти самые снимки сделаны, туристам выставляют кругленькую сумму.

Если кто-то отказывается платить, в ход идут угрозы, а то и кулаки. Вот и девушка считает, что после выхода материала в эфир за ней несколько дней следили. После нападения она написала заявление в полицию.

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