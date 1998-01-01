Житель Владивостока борется с сектантами за своего ребенка

Житель Владивостока несколько лет в одиночку борется за семейное счастье с сектой запрещенной в России «Свидетели Иеговы»*. К странной религии приобщилась его бывшая жена, которая фактически взяла в заложники их ребенка.

На мобильный телефон для семейного архива ребенка снимает отец. Мальчик с гордостью показывает игрушки и любимую книжку про волшебника изумрудного города, где Элли обязательно вернется домой.

Вместе с сыном Александр практически бежал из России. Бежал от собственной жены и ее единомышленников. Боится, что мать заберет ребенка, и он попадет в запрещенную в России секту «Свидетели Иеговы»*.

— Первый серьезный разговор у нас состоялся через три месяца после рождения ребенка. Я узнал, что ее религиозные взгляды это «Свидетели Иеговы»*, — рассказал Александр Эпов.

Мальчик общается с мамой через интернет только под присмотром Александра — такое решение вынес первый суд — оставить ребенка с отцом. Тогда судья назначал экспертизу, которая установила — мать Екатерина состоит в деструктивной секте. Тут же появилась апелляция, а у Екатерины — серьезные адвокаты. Процесс затянулся на три долгих года, хотя сама супруга Александра, считает, что дело это семейное.

Апелляционный суд назначил новую психологическую экспертизу родителей. В ней нет ни одного вопроса, который бы касался религиозных взглядов матери. Александр уверен, что без серьезной и дорогостоящей юридической поддержки, которую супруге предоставляют покровители не обошлось.

В 2017 году Минюст РФ внес «Свидетелей Иеговых»* в список запрещенных на территории РФ организаций, сама секта признана экстремистской. Чуть позже Верховный суд подтвердил доводы Минюста. До этого времени в Приморье иеговисты* собирались в больших залах сотнями, хотя особо места таких собраний никогда не афишировали. Сейчас помещение закрыто, но ярые последователи никуда не делись. Теперь их собрания переместились на конспиративные квартиры, ведь за участие в таких мероприятиях грозит до шести лет тюрьмы.

На одно из таких собраний. Екатерина ходила вместе с сыном, когда он еще находился в России. Эти видео адвокаты Александра пытались приобщить к делу, но материалы не приняли.

— А что здесь? Это не парикмахерская? — Нет

Одно из последних собраний сектантов во Владивостоке. Как только появляются камеры — выключается свет. Люди тут же разбегаются.

— Значит организаторов не видно.

— Да вот свет выключили. Ничего не знаю.

Сын Александра сейчас мечтает, что, как и героиня любимой книжки про волшебника изумрудного города, совсем скоро вернется домой. Отец мальчика на быстрое решение этой семейной драмы не рассчитывает. Это дело крайне важно для всех адептов запрещенной в России секты. Если ребенок останется с отцом из-за того, что мать иеговистка* — у органов опеки может появиться возможность забирать детей у родителей-сектантов.

Ранее Пятый канал публиковал кадры задержания «Свидетелей Иеговых»* в Заполярье.

*организация запрещена в России.