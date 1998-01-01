«Позолоти ручку»: пенсионерка отдала гигантскую сумму за снятие порчи в Магнитогорске

В Магнитогорске предполагаемая аферистка убедила 63-летнюю женщину отдать ей деньги и драгоценности, сообщает портал verstov.info. Мошенница сказала пенсионерке, что на нее наведена порча, которую можно снять только за крупную сумму.

Женщина поддалась убеждению и сразу пошла в банк, где сняла все средства со счета. Также она взяла с собой драгоценности, лежавшие дома. Предполагаемая мошенница забрала все богатство общей стоимостью 1,8 миллионов рублей и скрылась.

Вскоре магнитогорская пенсионерка осознала, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. После ее заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».

Ране Пятый канал рассказывал, сколько денег люди потеряли от деятельность финансовой пирамиды «Кэшбери».