Санта-Клаусы жалуются на низкие зарплаты и отказываются работать в Германии

В Германии родители бьют тревогу — на Рождество катастрофически не хватает Санта-Клаусов. В волшебники не идут из-за низких зарплат. Да и упадок христианской веры по всей стране сказывается. Если так пойдет, то немецкие дети и вовсе перестанут верить в чудо.

Санта-Клаус к немецким детишкам все-таки не пришел. Точнее — на всех его просто не хватило.

— Да, в Германии нехватка Дедов Морозов. Причина в том, что они недостаточно зарабатывают.

— Дед Мороз приходил к нашим детям. Нам пришлось самим переодеваться…

— Я тоже заметила, что Дедов Морозов стало мало даже в Берлине, очень жаль. Я-то проживу, а вот детям обидно.

Германия в это Рождество ощутила на себе острейший дефицит Дедов Морозов. Вот вам и Hoho: никто работать в бороде из ваты больше — не хочет.

— Не знаю, на самом деле, я спрашивал многих мужчин, ни у кого нет желания, — сказал владелец агентства организации праздников Вилли Дамен.

За две недели до традиционной раздачи подарков крупнейшие региональные газеты страны кинули клич: «Срочно требуются!». Рекрутинговые компании, специализирующиеся как раз на таких рождественских персонажах, вынуждены были прямо на ярмарках охотиться за дедморозовскими головами — а те им только отрицательно качали в ответ.

Впервые за 70 лет Берлинский учебный союз не смог набрать Санта-Клаусов даже из числа студентов. А ведь за пару смен в праздничном наряде сулили по 500 евро.

Но ведь и само рождество в Германии — какое-то теперь ненастоящее: этого слова избегают уже не только на ярмарках, которые не первый год толерантно зовутся «зимними рынкам». Поздравительные карточки министерства по делам беженцев: им — цитата: «неважно, во что вы верите». В традиционное рождественское чудо и Санта-Клауса после такого уж точно верится с трудом.

Ранее Пятый канал сообщал, что примерно треть писем Деду Морозу в его резиденцию в Великом Устюге приходит от взрослых.