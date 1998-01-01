В 1995 году президент России Борис Ельцин подписал указ об учреждении профессионального праздника — Дня спасателя — 27 декабря. Этот день был выбран не случайно. Ранее Совет министров РСФСР именно 27 декабря в 1990 году учредил Российский корпус спасателей (его возглавил Сергей Шойгу), тогда же был дан указ о формировании единой государственной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В нашей стране есть территориальные, муниципальные и частные службы спасения. Также спасатели служат в разных видах пожарной охраны. Есть нештатные, общественные спасательные организации и непосредственно МЧС.

Ранее Пятый канал сообщал, что с 20 декабря в России введен особый противопожарный режим. На протяжении всех новогодних праздников сотрудники МЧС будут следить за соблюдением правил безопасности во время проведения массовых мероприятий.