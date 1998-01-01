Пострадавший в афере «Кэшбери» надеется, что деньги ему вернет Николай Басков

, 6:01 Репортаж 66

Житель Анапы вложил в финансовую пирамиду все свои сбережения, поверив обещаниям певца о скорой прибыли.

Фото, видео: Известия/ Александр Казаков

Афера года — крушение финансовой пирамиды «Кэшбери». Финансовый ущерб от ее деятельности составляет примерно три миллиарда рублей. Надежды на то, что вкладчикам вернут хоть что-то — минимальны. Потому один из пострадавших решил подать иск не к организаторам, а к тем, кто конкретно обещал золотые горы. Звездам эстрады, которые рекламировали баснословные прибыли. В этом списке Бузова, Басков.

Со своей скромной способностью ходить Дмитрий из Анапы дошел все-таки до Москвы. Здесь намерен судиться. Потому что теперь он не просто инвалид первой группы, а нищий инвалид. Которого даже в столичные кафе пускают «со своим». Ведь большая часть «своего» — таблетки.

Он с детства чувствует себя плохо, а хотел, чтобы стало хорошо. Копил деньги, но вложил неудачно. Все 880 тысяч осели где-то на счетах компании «Кэшбери». Но претензии у Дмитрия не столько к владельцам пирамиды, сколько к тем, кто стал лицом ее рекламной компании.

— Ну, как. Заявление напишу. И скажу, чтобы Николай Басков, наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч. Потому что я посмотрел ролик, и непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что деньги нужно туда отправить, — рассказывает Дмитрий Ружников.

Любимец миллионов, Народный артист России поет гимн организации, которая уже через пару месяцев оставила тысячи людей без денег. Это не единственный концерт, а целая серия выступлений на мероприятиях в разных городах. Певица Ольга Бузова тоже выходила на сцену. Но даже это «воспевание» им вряд ли можно было бы поставить в вину. Но оба артиста активно и синхронно включились в рекламную компанию.

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Новый финансовый мир просуществовал ровно до тех пор, когда у компании обнаружили признаки пирамиды. Дальше по стандартной схеме: офисы закрыты, деньги пропали. Все как почти тридцать лет назад: люди позволяют себя обманывать, а известные артисты с удовольствием в этом обмане участвуют. Но тогда, в 90-х, Кабаре-дует «Академия», возможно, замазались в «Хопре» по незнанию, а Кикабидзе — наверное — и сам верил в чудеса циркониевого браслета. Ведь даже спустя столько времени Леня Голубков защищает свой МММ. А теперь и «Кэшбери».

— Я пришел в к выводу, что «Кэшбери» заказали. Так же как и МММ когда-то заказали, — уверен актер Владимир Пермяков.

Но в современном мире артисты вряд ли не понимают последствий. Скорее всего, им просто на них плевать. У каждого есть линия защиты. Представители Бузовой и Баскова нам сообщили: «Ничего не докажите».

За коллег по цеху даже вступился Юрий Лоза.

 — К нему могут быть претензии, если он не так стоит, не так сидит, плохо выглядит, может, он помят и так далее. Но это и все. Больше никаких других претензий быть не может, потому что он в этом деле дуб дубом, — считает певец Юрий Лоза.

Возможно Бузову с Басковым поддержат и другие артисты. Нападать на одинокого инвалида из Анапы не сложно. Но Дмитрий все же попытается доказать свой правоту в суде. Терять ему уже нечего. А потому он сходил к юристу, и начал оформлять документы.

Ранее Пятый канал сообщал, в Магнитогорске пенсионерка отдала мошеннице около двух миллионов рублей за снятие порчи.

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