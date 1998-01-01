Только краски и ветер: парашютистка создает картины во время прыжка

, 8:19 Видео 39

На каждый рисунок отводится время падения с четырех тысяч метров.

Фото, видео: Пятый канал

Для жительницы США художественной мастерской стало — небо. Свои картины она создает во время прыжков с парашютом. В свободном падении с высоты четыре тысячи метров, выдавливает из тюбиков краски, а поток воздуха сам, произвольно, наносит их на холст.

Фотографии этих, практически нерукотворных, произведений девушка размещает в социальных сетях. Этими работами восхищаются тысячи ее подписчиков, считая новым направлением в живописи.

Ранее Пятый канал сообщал о пенсионере в Амурской области, который создает настоящие художественные шедевры на льду, используя для этого только метлу и лопату.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:52
Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России
9:34
Как выбрать идеальные ингредиенты для оливье — рекомендации Роскачества
9:23
Почему мыло и зубная паста крайне опасны для детей
9:15
Секты и сговор с мафией: Россияне рассказали о самых странных причинах увольнений
8:53
«Хотите защиты — платите» — Трамп не согласен видеть США «мировым полицейским»
8:42
Самбурская поразила сеть новым фото в купальнике
8:31
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по оказанию услуг такси и каршеринга
8:19
Только краски и ветер: парашютистка создает картины во время прыжка
8:09
В России хотят ужесточить контроль за туроператорами
7:58
Лайфхак: как превратить рафинад в сахар-песок
7:49
Высоту полета МКС увеличили более чем на один километр
7:40
Четыре знака зодиака, которым не повезет в 2019-м
7:33
Видео: Леня из «Ворониных» провел закрытую выставку своих фоторабот
7:26
30 голых женщин и бандиты — дикий корпоратив «Дискотеки Аварии»
7:17
Бузова запуталась в слишком длинном платье и рухнула в гримерке — видео
7:10
Жизнь в стране восходящего солнца — впечатления петербурженки о Японии
7:01
В какой стране безопаснее всего инвестировать в криптовалюту в 2019 году
6:46
Житель Швейцарии лишился миллиона через несколько секунд после выигрыша
6:29
Россия создает беспилотник для борьбы с дронами
6:16
Денис Мацуев пожелал россиянам в Новом году быть сильнее и ходить на концерты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама