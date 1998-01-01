Только краски и ветер: парашютистка создает картины во время прыжка

Для жительницы США художественной мастерской стало — небо. Свои картины она создает во время прыжков с парашютом. В свободном падении с высоты четыре тысячи метров, выдавливает из тюбиков краски, а поток воздуха сам, произвольно, наносит их на холст.

Фотографии этих, практически нерукотворных, произведений девушка размещает в социальных сетях. Этими работами восхищаются тысячи ее подписчиков, считая новым направлением в живописи.

Ранее Пятый канал сообщал о пенсионере в Амурской области, который создает настоящие художественные шедевры на льду, используя для этого только метлу и лопату.