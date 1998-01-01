Российские конструкторы создали малозаметную ракету-мишень

Ижевский завод «Купол» разработал мишень, которая точно имитирует крылатые ракеты противника, сообщает ТАСС. «Псевдоракета» нужна для учебных стрельб и тренировок военнослужащих войск ПВО. Например, для отработки поражения крылатых ракет противника с помощью комплексов «Тор».

Характеристики мишени приближают ее к реальным крылатым ракетам. Как пояснил директор проекта «Мишенные комплексы» Игорь Иванов, разработка может летать во всех режимах и со всеми перегрузками настоящего боевого снаряда. Мишень прошла проверку в ЦНИИ войск ВКС в Твери и вскоре будет применяться в тренировочном комплексе «Адъютант».

Завод «Купол», разработавший уникальную мишень входит в концерн «Алмаз-Антей». Ранее Пятый канал рассказывал об учениях, на которых использовался другой продукт «Купола» — ЗРК «Тор».