Принц Чарльз признался в любви к русской церковной музыке

Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных пристрастиях во время часового радиоэфира на «Би-би-си». Особо принц отметил оперу, песни Леонарда Коэна и русскую церковную музыку, сообщает The Guardian.

Эфир «Би-би-си» был посвящен 70-летию Чарльза, которое тот отпраздновал в ноябре. Кроме музыкальных пристрастий принц обсудил с ведущими важность музыкального образования и рассказал, как впервые попал в Королевскую Оперу на выступление труппы Большого театра и с тех пор полюбил классическую музыку.

Также Чарльз рассказал, что на его свадьбе с принцессой Камиллой звучала русская церковная музыка наряду с классикой: Бетховеном, Гайдном и Вагнером.

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