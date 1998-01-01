В Минтруда отреагировали на сообщения о массовых увольнениях после Нового года

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Сообщения о массовых увольнениях в начале 2019 года не соответствует действительности. Ситуация на рынке труда стабильна. Об этом заявили в Министерстве труда, комментируя информацию СМИ о том, что четверть работодателей планирует сократить сотрудников после Нового года.

— Резкого роста безработицы не ожидается, — цитирует слова пресс-службы Минтруда ТАСС.

Ранее социологи Работа.ру провели исследование, которое показало, что 23% работодателей планируют сократить сотрудников в начале 2019 года. Утверждалось, что в первую очередь это затронет специалистов в областях «медиа и маркетинга» и «продуктов питания».

Пятый канал также рассказывал о том, что президент России Владимир Путин предложил наказывать работодателей за увольнение без оснований.