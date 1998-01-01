В Минтруда отреагировали на сообщения о массовых увольнениях после Нового года

, 11:53 70

В ведомстве назвали стабильной ситуацию на рынке труда.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте также

Секты и сговор с мафией: Россияне рассказали о самых странных причинах увольнений

Сообщения о массовых увольнениях в начале 2019 года не соответствует действительности. Ситуация на рынке труда стабильна. Об этом заявили в Министерстве труда, комментируя информацию СМИ о том, что четверть работодателей планирует сократить сотрудников после Нового года.

Резкого роста безработицы не ожидается, цитирует слова пресс-службы Минтруда ТАСС.

Ранее социологи Работа.ру провели исследование, которое показало, что 23% работодателей планируют сократить сотрудников в начале 2019 года. Утверждалось, что в первую очередь это затронет специалистов в областях «медиа и маркетинга» и «продуктов питания».

Пятый канал также рассказывал о том, что президент России Владимир Путин предложил наказывать работодателей за увольнение без оснований.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:03
В Москве пассажир смертельно ранил таксиста — кадры с места событий
12:49
Московский проспект в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы
12:43
Обыски в компании «Красное&Белое» завершились
12:29
«Переживаю за сестру» — брат жены Башарова рассказал, как актер сломал ей нос
12:23
Звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова ответила на слухи о беременности
12:10
«Не очень-то весело» — Лобода озадачила поклонников откровенным постом
11:59
Милонов предложил губернаторам выйти на зарядку 1 января
11:53
В Минтруда отреагировали на сообщения о массовых увольнениях после Нового года
11:48
Лолита Милявская заявила, что Крым для нее останется украинским
11:32
«Бьет — значит любит?»: Супруга Марата Башарова госпитализирована
11:14
Forbes составил список самых переоцененных актеров
11:11
Мужчина взорвал боевую гранату на торговой базе в Хабаровске
10:53
Принц Чарльз признался в любви к русской церковной музыке
10:44
«Вот это шарики!»: актриса Эмили Ратаковски поразила фанатов откровенным фото
10:39
Видео: Три человека погибли при пожаре в Ростовской области
10:35
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»
10:30
В Госдуме предложили упростить прием в садик для детей одиноких родителей
10:19
Джанабаева и Меладзе встретят Новый год отдельно
10:09
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса
10:03
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Ивана Шиховцева

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

19 дек

После Нового года четверть работодателей планирует сократить сотрудников

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество