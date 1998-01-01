Елена Борщева показала на фото своего мускулистого «поставщика» яиц для поделок

Вместе с дочкой Умой Елена Борщева подготовила для конкурса новогоднюю елку. Однако первого места работа не получила. Актриса в юмористическом ключе рассказала почему.

— Видимо, надо было прикрепить фото основного поставщика для поделок, — пошутила артистка, прикрепив к публикации коллаж. На одной части изображения — фото самой Елены с младшей дочерью и их совместной поделкой, на другой — снимок мужа, судя по всему, с соревнований по бодибилдингу.

Instagram @lenaborshcheva. Instagram @lenaborshcheva

Как оказалось, сделать новогоднюю поделку в садике попросили из непищевых отходов.

— Сижу на кухне, думаю, что сделать, и вижу на балконе целую стопку упаковок от яиц, спасибо нашему папе (супруг Елены работает фитнес-тренером — прим. ред.). Потом в ход пошла фантазия, ПВА и краски, — поделилась Борщева.

Пользователи живот отреагировали на забавную семейную историю и фото.

— Поставщик крутой и грозный!

— Ну-ка, кто это там не оценил поделку? Покажите нам их!

— Надо было поставщика мишурой нарядить. Это бесспорная победа, — высказались подписчики.

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