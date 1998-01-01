Пот, слезы и осьминог: Как Рыбин и Сенчукова проводят канун Нового года

, 16:13 Эксклюзивное интервью 113

Солист группы «Дюна» рассказал Пятому каналу о новогодних традициях и самой необычной встрече 1 января.

Фото, видео: ВКонтакте @rybsen, Пятый канал

Виктор Рыбин, известный на всю страну как солист группы «Дюна», рассказал Пятому каналу, как собирается провести Новый Год. По его словам, праздник выйдет «сытный и веселый».

— Насчет «пьяно» — вряд ли. А вот сытно, весело, нарядно — да, в компании друзей в новогоднюю ночь.

Музыкант вспомнил самую необычную новогоднюю ночь — из-за лютых морозов в Москве конца 70-х ему с друзьями пришлось встретить 1 января в подъезде.

— Было холодно в Москве, -41 градус. Мы бегали из подъезда в подъезд, чтобы добраться до места встречи, потому что девчонки все модничали и пришли в капроновых колготках. В какой-то момент у них уже сил не было бежать, и мы в подъезде выпили шаманское, запили вином и сидели до утра.

В семье Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть необычная новогодняя традиция — каждый год они ходят в один и тот же корейский ресторан и едят острого осьминога. По словам музыканта, этому ритуалу уже 20 лет.

Относительно итогов уходящего года Рыбин затруднился вспомнить самое важное событие 2018, но потом в шутку припомнил пресс-конференцию Владимира Путина.

Ранее Пятый канал публиковал интервью Натальи Сенчуковой о своем здоровье.

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