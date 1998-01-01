Западные СМИ обсуждают успешные испытания «Авангарда»

Невероятные и устрашающие. Так на Западе отреагировали на успешные испытания российской системы «Авангард». Американские эксперты и военные в ответ на пуск гиперзвуковой ракеты призывают увеличить оборонный бюджет США. Впрочем, большинство уверены — многомиллиардные вливания не смогут помочь даже на шаг приблизиться к успехам российских военных.

— В настоящее время американские военные эксперты дают мрачную оценку способности Америки перехватывать такую ракету. Следует отметить, что для оружия с такими потенциальными разрушительными возможностями, как ядерная система «Авангард», даже относительно оптимистичный уровень перехвата, скажем, 50%, все равно будет представлять неприемлемый риск, — отмечают эксперты.

— Аналитики американской разведки предупреждают, что у Запада нет защиты от ядерного оружия, которое может ударить в любую точку мира.

Гиперзвуковую систему «Авангард» испытали накануне. Успешный пуск крылатого блока произвели с военного полигона в Оренбургской области. Менее чем через 40 минут ракета достигла цели на Камчатке. За пуском лично наблюдал Владимир Путин. По его словам, Авангард поступит на вооружение российской армии уже в следующем году. У системы нет аналогов в мире, поэтому она обеспечит национальную безопасность на несколько десятилетий вперед.