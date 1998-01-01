Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-игроков

Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. В сообщении на сайте организации фигурируют такие компании как «Альпари», «Телетрейд» и «Форекс Клуб». Причина лишения лицензии — неоднократные нарушения закона, а также неточности в отчетах.

Как сообщает ТАСС, ни «Альпари», ни «Форекс Клуб» не получили от регулятора официального уведомления и продолжают работу. Представители «Телетрейда» также рассказали, что деятельность дилера продолжается, а неподтвержденное решение ЦБ стало для них «полной неожиданностью».

Кроме гигантов форекс-рынка в списке Центробанка упоминается отзыв квалификационных аттестатов у «Милком-Инвест», «Трастфорекс», «Фикс Трейд» и ОАО «Каменный пояс».

Ранее Пятый канал публиковал данные ЦБ об ущербе, который нанесла финансовая пирамида «Кэшбери».