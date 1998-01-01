Неисправные электроприборы стали причиной сразу нескольких пожаров в России

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Сразу нескольких трагедий в эти предновогодние дни стали печальным напоминанием о необходимости осторожнее обращаться с огнем и электроприборами.

Фото, видео: Пятый канал

При пожарах в разных регионах только за минувшие ночь и утро погибли полтора десятка человек. И самое страшное, что больше половины из них — это дети.

В городе Шахты под Ростовом-на-Дону жертвами пожара в частном доме стали два ребенка, их мама и бабушка. При этом еще двоих детей удалось спасти, они сейчас в больнице.

На этих фотографиях — то, что осталось от квартиры в Хабаровском крае. Пожар в пятиэтажке унес жизни четверых — матери и троих маленьких детей. Самому младшему не было и года. По предварительным данным, причиной стал неисправный обогреватель.

Трое детей не смогли выбраться из одноэтажного деревянного дома в Костромской области. Младшему — три года. Отца дома не было. Мать осталась жива. Версий две — неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Вспыхнувшая елочная гирлянда стала причиной гибели семьи в Челябинской области. В сгоревшем частном доме пожарные обнаружили тела двоих взрослых и семилетнего ребенка. Из огня выбрался только подросток — ему помогли прохожие.

Ранее Пятый канал сообщал, что с 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим.

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